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ارتفاع عدد ضحايا هجوم بغداد المزدوج.. والسلطات تكشف تفاصيل التنفيذ

Lebanon 24
21-01-2021 | 13:30
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أفادت السلطات العرقية، عن ارتفاع عدد قتلى التفجير الإرهابي الذي وقع، اليوم الخميس، في سوق للملابس بمنطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد إلى 31 قتيلاً، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 55 شخصاً.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إنّ "اعتداءً إرهابياً مزدوجاً حصل بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجّرا نفسيهما حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين".
 
وصرّح المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في حديث لوسائل إعلام محلية أن أرقام الإصابات والوفيات غير نهائية وقابلة للزيادة، بحسب ما نقلت شبكة "الحرة". 

وعن تفاصيل تنفيذ الهجوم، قال المحنا إنّ "الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله". وتابع أنّ "الانتحاري الثاني فجر نفسه بعد أن تجمع الناس لنقل المصابين في التفجير الأول.
 
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنها استنفرت جميع مؤسساتها الصحية لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه مباشر من وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، استنفرت الوزارة جميع مؤسساتها الصحية وسيارات الإسعاف وردهات الطوارئ لاستقبال جرحى تفجيري ساحة الطيران".
 
من جانبه، أدان المتحدث باسم "التحالف الدولي في العراق"، واين ماروتو، الهجوم الذي وقع في بغداد، و قال في تغريدة عبر "تويتر" إن "الهجوم هو مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل العراقيين وإيذاء الساعين للسلام".

وأكد ماروتو دعم "التحالف الدولي" المتواصل للحكومة العراقية، بناء على طلبها، في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن. 
 
وأشارت مصادر أمنية إلى "انتشار أمني مكثف لقوات الأمن العراقية في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإغلاق البوابات الرئيسية المؤدية إلى داخل المنطقة".
 
 
 
 
المصدر: الحرة
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