الرئيس العراقي: نقف بحزم ضدّ محاولات زعزعة استقرار البلاد

أكّد رئيس العراقي، برهم صالح، "الوقوف بحزم ضد المحاولات المارقة لزعزعة استقرار البلاد"، وذلك بعد الهجوم الإرهابي المزدوج الذي هزّ، اليوم الخميس، سوقاً للملابس في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله في تغريدة له عبر"تويتر" إنّ "الانفجارين الارهابيين ضدّ المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكدان سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة، وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".

وأضاف: "نقف بحزم ضدّ هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا".