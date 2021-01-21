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هاريس تدخل التاريخ بعد أداء القسم نائبة للرئيس

Lebanon 24
21-01-2021 | 23:00
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ترأست كامالا هاريس، الأربعاء، جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي، حيث أدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجدد اليمين. وقبل ذلك، أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية وأصبحت أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة.

وتلت هاريس القسم، متعهدة بالحفاظ على دستور البلاد، والقيام بأداء مهام منصبها. وبعد انتهاء القسم، احتضنت زوجها.

وتولت قاضية المحكمة العليا، سونيا سوتومايور، وهي أول قاضية لاتينية في المحكمة العليا، تلقين القسم لهاريس، التي رفعت يدها اليمنى أثناء تكرار القسم خلف القاضية.
وبعد أداء القسم، أصبحت هاريس أول نائبة رئيس سوداء وجنوب آسيوية.

وقد اختارت هاريس، سوتومايور للمهمة. وتم استخدام كتابين من الأناجيل لأداء اليمين، أحدهما يخص ثورغود مارشال، أول قاض أسود في المحكمة العليا.

وفي وقت سابق، أعربت هاريس عن إعجابها بكل من سوتومايور ومارشال.

وقالت نائبة الرئيس المُنتخبة في تسجيل مصور نُشر على "تويتر" إنها تنظر إلى مارشال على أنه "أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أرغب في أن أصبح محامية"، ووصفته بأنه "مقاتل" في قاعة المحكمة.

وهذه هي المرة الثانية التي شاركت فيها سوتومايور في حفل تنصيب، فقد أقسم أمامها الرئيس المنتخب جو بايدن، في منصب نائب الرئيس باراك أوباما عام 2013.
المصدر: العربية
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