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روحاني: الذين تآمروا لإركاع إيران سقطوا أذلاء مفضوحين

Lebanon 24
21-01-2021 | 16:08
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الذين خططوا وتآمروا من أجل الإطاحة بإيران، سقطوا اليوم أذلاء مفضوحين.

وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد أكد روحاني،  خلال كلمته بمراسم تدشين مصفاة "بيدبلند" للغاز في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان، أن "أولئك الذين دبروا وخططوا ضد إيران، انكشفوا على حقيقتهم البغيضة خلال الأيام الأخيرة من حياتهم السياسية".
 
وأشار إلى أن "العالم والشعوب جميعا قد رأوا بأن هؤلاء كانوا منذ البداية أعداء للديمقراطية والبرلمان، وكما سبق ان استهدف المستبدون بمدافعهم المجلس الوطني في إيران، فقد أرسل هؤلاء رعاعهم لمهاجمة الكونغرس الأميركي وهدمه".


وأوضح روحاني أن "هؤلاء كانوا منذ البداية أعداء للديمقراطية، لكن في نهاية المطاف انكشف للجميع مدى الجرائم التي ارتكبت على يد هذه الإدارة الإرهابية بحق الشعب الأمريكي والعالم".

وعن مصفاة الغاز التي يقوم بتدشينها، قال إن هذا الانجاز يبعث على العز والشموخ للشعب الإيراني، الذي برهن على صموده بوجه الضغوط ومؤامرات الاستكبار.

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