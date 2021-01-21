مع تنصيب بايدن.. موقع البيت الأبيض الرسمي يُفعّل اللغة الإسبانية من جديد

مع تسلّم الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن مهامه رسمياً، الأربعاء، تمّ تحديث موقع البيت الأبيض الرسمي لتضاف إليه اللغة الإسبانية من جديد، والتي سبق أن تم إلغاؤها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2017، وفق ما ذكرت شبكة "CNN".ولاقت هذه الخطوة الأخيرة ترحيباً واسعاً من قبل الكثيرين، واعتبروا أنها تحمل معانٍ كثيرة مهمة.وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأن تكون الولايات المتحدة للاميركيين، وشدد على اعتزازه بالإنكليزية وضرورة أن يتعلمها المهاجرون حتى تكون هي الأساس في البلاد دون غيرها من اللغات. ومع هذا، كان ترامب يقول أن الولايات المتحدة "هي بلد نتحدث الإنكليزية فيه، لا الإسبانية".