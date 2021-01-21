12
o
بيروت
13
o
طرابلس
5
o
صور
13
o
جبيل
6
o
صيدا
13
o
جونية
6
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
7
o
بشري
6
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مع تنصيب بايدن.. موقع البيت الأبيض الرسمي يُفعّل اللغة الإسبانية من جديد
Lebanon 24
21-01-2021
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تسلّم الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن مهامه رسمياً، الأربعاء، تمّ تحديث موقع البيت الأبيض الرسمي لتضاف إليه اللغة الإسبانية من جديد، والتي سبق أن تم إلغاؤها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2017، وفق ما ذكرت شبكة "CNN".
ولاقت هذه الخطوة الأخيرة ترحيباً واسعاً من قبل الكثيرين، واعتبروا أنها تحمل معانٍ كثيرة مهمة.
وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2016 بأن تكون الولايات المتحدة للاميركيين، وشدد على اعتزازه بالإنكليزية وضرورة أن يتعلمها المهاجرون حتى تكون هي الأساس في البلاد دون غيرها من اللغات. ومع هذا، كان ترامب يقول أن الولايات المتحدة "هي بلد نتحدث الإنكليزية فيه، لا الإسبانية".
تابع
الأكثر قراءة
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
Lebanon 24
بعد وفاة 23 مسناً عقب تلقي لقاح "فايزر".. الصحة العالمية تحسمها
08:00 | 2021-01-21
21/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)
Lebanon 24
الحفلة "ولعانة" عند نادين الراسي.. سهرة في شاليه: لا كورونا ولا إقفال ولا من يحزنون (فيديو)
09:00 | 2021-01-21
21/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
10:10 | 2021-01-21
21/01/2021 10:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!
Lebanon 24
شبان يضربون محمد رمضان في الشارع.. والأخير يستعين بحرسه الخاص!
15:00 | 2021-01-21
21/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-01-21
بريطانيا تعلن عن مساعدة بقيمة 55 مليون دولار للسودان
23:30 | 2021-01-21
أميركا ستستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية
23:22 | 2021-01-21
أوروبا تضع شرطاً على أردوغان للتطبيع معه
23:00 | 2021-01-21
هاريس تدخل التاريخ بعد أداء القسم نائبة للرئيس
22:52 | 2021-01-21
مصرف بفلوريدا يعلن إغلاق حساب ترامب
22:30 | 2021-01-21
المجر أول بلد أوروبي يوافق على استخدام لقاح "سبوتنيك-في"
فيديو
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
Lebanon 24
انجي خوري تظهر للمرة الأولى بعد خروجها من السجن.. وتعتذر من صديقتها قمر! (فيديو)
15:00 | 2021-01-21
22/01/2021 01:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
22/01/2021 01:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
22/01/2021 01:44:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact