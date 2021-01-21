"أمازون" تعرض على بايدن المساعدة في حملة التلقيح ضدّ كورونا بأميركا

أعلنت شركة "أمازون" أنها ترغب بمساعدة إدارة الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن، في حملة التطعيم ضدّ "كورونا" في الولايات المتحدة.ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فقد قال ديف كلارك، المسؤول عن فرع الاستهلاك في المجموعة، برسالة إلى بايدن: "أمازون على استعداد لمساعدتكم في تحقيق هدفكم المتمثّل بتطعيم 100 مليون أمريكي خلال الأيام الـ100 الأولى من إدارتكم".ولفت كلارك إلى أنّ عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا يعتزم تطعيم موظّفيه البالغ عددهم في الولايات المتّحدة 800 ألف شخص، وهم بغالبيتهم "عمّال أساسيون لا يمكنهم العمل عن بُعد".ولهذا الغرض، أبرم "أمازون" اتفاقاً مع منظمة صحية لكي تلقّح في أسرع وقت ممكن موظّفيها العاملين في المستودعات وفي مراكز البيانات وفي متاجر "هول فودز".وأردف كلارك: "بالإضافة إلى ذلك، نحن على استعداد لمساعدة إدارتكم في جهود التطعيم، بمهاراتنا وخبراتنا في مجال العمليات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".وفي رسالته إلى بايدن، أشار كلارك إلى أنّ أمازون هي ثاني أكبر صاحب عمل في البلاد، وأنّ "حجمها الكبير" يسمح لها بأن يكون "تأثيرها كبيراً وفورياً" في مكافحة انتشار "كورونا".