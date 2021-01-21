ميركل تتعهد لبايدين بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا

تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بتعزيز الالتزام العسكري لألمانيا وأوروبا في القضايا العالمية.

وقالت ميركل اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "يتعين على أوروبا تحمل مزيد من المسؤولية بشكل عام، لا يسري ذلك على الناحية العسكرية فحسب، ولكن أيضاً على المجال الدبلوماسي وفي كثير من الأمور الأخرى". وتابعت المستشارة: "الخبر السار هو أننا في ألمانيا مستعدون لذلك وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك أيضاً".

وأشادت ميركل بأولى القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد، وذكرت أنها تتمثل في العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف الخروج الأمريكي من منظمة الصحة العالمية وإلغاء حظر السفر بالنسبة لأشخاص منحدرين من دول ذات غالبية مسلمة.