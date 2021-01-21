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المجر أول بلد أوروبي يوافق على استخدام لقاح "سبوتنيك-في"

Lebanon 24
21-01-2021 | 22:30
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صارت المجر المستاءة من "الوتيرة البطيئة" للاتحاد الأوروبي، أول بلد عضو يوافق على استخدام لقاح سبوتنيك-في الروسي وكذلك لقاح استرازينيكا البريطاني.

واعلن مدير مكتب رئيس الوزراء جيرجيلي غولياس في مؤتمر صحافي "منحت السلطات الصيدلانية إذنا موقتا" لاستخدام هذين اللقاحين ضد كوفيد-19.

ووفقا للقواعد الأوروبية، فإنه يمكن للسلطات الوطنية الموافقة بشكل طارىء على توزيع منتج غير مرخص من الوكالة الأوروبية للأدوية لكنها تتحمل المسؤولية المدنية أو الإدارية كاملة.

وأضاف أن هذا القرار الذي يأتي بعد زيارة خبراء مجريين موسكو لأسابيع يفتح المجال لإنهاء الطلبات. ويتوقع أن يزور وزير الخارجية بيتر زيجارتو روسيا هذا الأسبوع لهذه الغاية.

ومنذ بداية الحملة نهاية كانون الأول، تلقت المجر التي تعد 9,8 ملايين نسمة، 330 ألف جرعة من لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا الوحيدين المرخصين في الاتحاد الأوروبي.

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