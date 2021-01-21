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عربي-دولي
أميركا ستستأنف تمويل منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
21-01-2021
|
23:30
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أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها ستستأنف المساهمة في تمويل منظمة الصحة العالمية فيما يتجه الرئيس الجديد جو بايدن الى التعاون بشكل أكبر مع المجموعة الدولية لمكافحة وباء كوفيد-19.
وفي أول يوم له كرئيس للولايات المتحدة، أكد بايدن أنه ألغى قرار سلفه دونالد ترامب بالانسحاب من المنظمة فيما سيطلق خطة بقيمة 1,9 تريليون دولار داخل البلاد لمكافحة الوباء.
وكلف خبير الأمراض المعدية انتوني فاوتشي بالتحدث أمام المنظمة، وقال الأخير عبر الفيديو أمام اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف: "في الظروف الراهنة، حشدت هذه المنظمة مجموعة العلوم والابحاث والتطور لتسريع اللقاحات والعلاجات والتشخيص" مؤكدا ان الولايات المتحدة ستستأنف دفع مستحقاتها للمنظمة.
وكان بايدن من أشد منتقدي مقاربة ترامب لازمة الوباء في الولايات المتحدة حيث بلغ عدد الوفيات في القوة الأولى في العالم 405 آلاف و400 منذ بدء تفشي الوباء. والولايات المتحدة هي الدولة التي تسجّل أكبر عدد وفيات جراء الوباء في العالم وأكبر عدد إصابات أيضاً (أكثر من 24,4 مليوناً).
ويسعى بايدن الى تلقيح مئة مليون شخص في الأيام المئة المقبلة ووقع مرسوماً يجعل وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي الزاميين للموظفين الحكوميين الأميركيين الذين يعملون في المباني الفدرالية.
وقال جيف زاينتس منسق فريق مكافحة كوفيد-19 الجديد "على مدى سنة تقريبا، لم يكن بامكان الاميركيين رؤية أي استراتيجية من قبل الحكومة الفدرالية".
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