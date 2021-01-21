أفغانيات يقتحمن عالم الروبوتات رغم كل التحديات.. إليكم قصتهنّ (فيديو)

في مدينة هرات التي شهدت العديد من التطورات الأمنية والسياسية قررت رويا محبوب الإنطلاق في مشروعها حيث إختارت فتياتٍ صغيراتٍ من المدارس الثانوية في جميع أنحاء البلاد.

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إنهن ببساطة جيل أفغانستان الرافض للحرب والتطرف التواق إلى السلام والتطور والنجاح. هذا ما يختصر رسالة هؤلاء الفتيات اللواتي قررن خوض معركة بعدة أوجه، معركة إثبات وجود ونجاح ومعركة محاربة النمطية والمجتمع المتشدد ومحاربة التطرف.