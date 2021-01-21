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مصرف بفلوريدا يعلن إغلاق حساب ترامب

Lebanon 24
21-01-2021 | 22:52
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أعلن مصرف "بانكس يونايتد" في ولاية فلوريدا الأميركية، يوم الخميس، أنه أغلق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، لينضم إلى قائمة من المصارف التي أنهت علاقتها مع ترامب مؤخرا.

وقال المصرف في بيان مقتضب: "لم تعد لدينا أي علاقة إيداع مع دونالد ترمب"، من دون الكشف عن سبب هذه الخطوة.

وكان ترمب أشار سابقاً في إقراراته المالية إلى أنه أودع أكثر من 30 مليون دولار في البنك المعني.
 
يذكر أن مصرف "بروفاشونل بانك" بفلوريدا كان أعلن الأسبوع المنصرم إنهاء علاقته بالرئيس السابق ومنظماته، وقبلها أعلن مصرفاً "سيغناتور بانك" و"دويتش بانك" أنهما لن يتعاملا مع ترامب مستقبلاً.

وجاءت قرارات هذه الهيئات المالية بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني المنصرم.
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