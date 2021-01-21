مصرف بفلوريدا يعلن إغلاق حساب ترامب

أعلن مصرف "بانكس يونايتد" في ولاية فلوريدا الأميركية، يوم الخميس، أنه أغلق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب، لينضم إلى قائمة من المصارف التي أنهت علاقتها مع ترامب مؤخرا.وقال المصرف في بيان مقتضب: "لم تعد لدينا أي علاقة إيداع مع دونالد ترمب"، من دون الكشف عن سبب هذه الخطوة.وكان ترمب أشار سابقاً في إقراراته المالية إلى أنه أودع أكثر من 30 مليون دولار في البنك المعني.