أوروبا تضع شرطاً على أردوغان للتطبيع معه

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، استعداده لتطبيع العلاقات مع تركيا لكن بشروط.في التفاصيل، أوضح بيان الاتحاد أن "على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحويل أقواله لأفعال وإظهار حسن النية، حتى تتحرك أوروبا باتجاه تغيير طريقة تعاملها مع أنقرة".وأكد أن "أوروبا لن تغض الطرف عن سلوك أنقرة العدائي، بل ستدافع عن مصالحها".