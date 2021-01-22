هل تلغى الزيارة؟

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Lebanon 24
22-01-2021
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تخوفت مصادر ديبلوماسية ان يستمر التصعيد في العراق وتتزايد التفجيرات بهدف منع زيارة البابا فرنسيس الى بغداد في اذار المقبل من جماعات متطرفة
المصدر:
النهار
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البابا فرنسيس
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