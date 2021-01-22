عربي-دولي

غارة إسرائيلية على سوريا انطلاقاً من لبنان.. وأصوات الانفجارات تهز طرابلس والساحل الشمالي

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:09
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تصدّت الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، في محافظة حماة وسط البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
 
وقال مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي "شن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة"، في حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم، مضيفا "وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".
 
وقبل الضربة الإسرائيلية، حلّق طيران حربي إسرائيلي فوق البحر قبالة طرابلس ومحافظة عكار. وقد سُمعت اصوات الانفجارات وهزّت معظم المنازل في مدينة طرابلس والساحل الشمالي.
 
وفي سوريا، تحدثت وسائل إعلام محلية عن سماع دوي انفجارات وسط البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في وقوع خسائر بشرية أو مادية.
 
وتأتي هذه الغارة بعد مرور نحو اسبوع على الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا. ووصفت تلك الضربة بالموسعة لناحية الأهداف والحصيلة. وفجر الأربعاء الفائت، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على شرق سوريا استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية ما أدى إلى سقوط العشرات القتلى في حصيلة تُعد الأعلى منذ نحو عامين.
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