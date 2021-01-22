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رغم السلالات الجديدة.. تصريحات مطمئنة حول لقاحات كورونا

Lebanon 24
22-01-2021 | 06:34
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أعلن الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ان لقاحات فيروس كورونا يمكن تعديلها لتضع في الحسبان السلالات الجديدة للفيروس وإن السلالة التي ظهرت في جنوب أفريقيا مثيرة للقلق لكنها لم تصل إلى الولايات المتحدة فيما يبدو.

 

وفي إفادة صحفية بالبيت الأبيض، أضاف فاوتشي أن السلالة الأخرى سريعة الانتشار التي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة انتقلت إلى ما لا يقل عن 20 ولاية أميركية.

 

وقال فاوتشي إنه يتوقع أن تكون اللقاحات الحالية فعالة للوقاية من الطفرات الفيروسية المكتشفة في الآونة الأخيرة.

 

وأشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا قد تكون على وشك الاستقرار في الولايات المتحدة بناء على متوسط الإصابات في الأيام السبعة الأخيرة.

 

وخرجت إصابات كوفيد-19 عن السيطرة على مدى أشهر في الولايات المتحدة برغم البدء في حملة تطعيم ضخمة. وتجاوز عدد الوفيات في البلاد 400 ألف.

المصدر: سكاي نيوز
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