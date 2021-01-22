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الجنسية السعودية لهولاء.. وهذه الشروط (صورة)

Lebanon 24
22-01-2021 | 07:00
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قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية إنه من حق أي طفل ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين أن يحصل على الجنسية السعودية، وفقا لحقوق الطفل في الأنظمة الوطنية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أنه: "من حق الطفل المولود داخل المملكة لأبوين مجهولين الحصول على الجنسية السعودية"، ونشرت إنفوغرافيا بعنوان "حقوق الطفل في الأنظمة الوطنية" جاء فيها:


-يكون سعوديا من ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين (نظام الجنسية العربية السعودية).
-توفر الدولة الرعاية الصحية المتكاملة للطفل (النظام الصحي).
-لا يسأل جزائيا من لم يتم السابعة من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه (نظام الأحداث).
-تشدد العقوبات إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل، ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجنى عليه طفلا (نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص).
-يستفيد من المعاش أي ذكر أو أنثى توفي أبوه ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وليس له عائل مقتدر أو مصدر كاف للعيش (نظام العمل).
-لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل (نظام الضمان الاجتماعي).
-كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين (نظام الحماية من الإيذاء).
-يعد إيذاء أو إهمالا للطفل، التسبب في انقطاعه عن التعليم (نظام حماية الطفل).
المصدر: وكالات
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