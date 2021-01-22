والده متوفى.. حفيد بايدن يسرق الأضواء من جده يوم التنصيب (فيديو)

سرق حفيد جو بايدن الأضواء منه خلال حفل تنصيبه رئيسا، مثيرا إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهر فيديو متداول الطفل ذا الثمانية أشهر وهو يرقص على أغنية "Lovely Day" لبيل ويذرز، بين ذراع جده أثناء مشاهدة العائلة حفلا موسيقيا متلفزا من داخل البيت الأبيض.وسُمي الطفل بـ"بو" على اسم نجل بايدن، المتوفي بسرطان المخ عام 2015 عن عمر يناهز 46 عاما.ورزق هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، والمخرجة ميليسا كوهين، اللذان عقد قرانهما في أيار 2019، رزقا ببو الصغير في آذار 2020.وفي وقت سابق من الأربعاء، كان الطفل على خشبة المسرح مع والديه لمشاهدة جده وهو يؤدي اليمين كالرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، خلفا لدونالد ترامب.