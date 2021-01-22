تغريدة لرغد صدام حسين بعد التفجير الانتحاري المزدوج ببغداد.. كيف علقت؟ (صورة)

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على الانفجارين الانتحاريين اللذين ضربا وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الخميس.ونشرت رغد صدام حسين، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" متسائلة: "أفي كل يوم حزام ناسف جديد؟ هل صار الموت قدر العراقيين مع زمرة القتلة المجرمين؟ ومن يدفع الثمن؟ العراقي؟ العراقية؟".وتابعت: "لابد أن تنتهي هذه الحقبة المظلمة بإذن الله وإرادة العراقيين الأباة وسيحاسبهم الشعب حسابا عسيرا ولن يفلت أحد من العقاب، رحم الله شهدائنا الأبطال وإنا لله وإنا إليه راجعون".وأعلنت الحكومة العراقية عن سقوط أكثر من 30 قتيلا و100 جريح جراء انفجارين انتحاريين هزا أمس الخميس وسط العاصمة بغداد.وأكد مراسل "روسيا اليوم" في وقت سابق من أمس أن انتحاريا فجر نفسه في سوق مكتظة لبيع الملابس بساحة الطيران وسط المدينة، مضيفا أن انفجارا انتحاريا ثانيا أعقب الأول حدث على بعد مئات الأمتار في منطقة الباب الشرقي.