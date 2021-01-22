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عربي-دولي
ثاني حادثة بأقل من 10 أيام.. وفاة جندي أميركي بالكويت وتحقيقات
Lebanon 24
22-01-2021
|
08:30
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أفاد الجيش الأميركي الخميس، بأنه يحقق في وفاة أحد جنوده بعد أن عثر على جثته في قاعدة عسكرية بالكويت.
وأوضح الجيش في بيان أن التحقيق جار لكشف الظروف المحيطة بوفاة الجندي الذي فارق الحياة، الأربعاء، في معسكر عريفجان.
ولم يتم الكشف عن هوية الجندي امتثالا للقوانين العسكرية.
يذكر أن الأمر يتعلق بثاني جندي أميركي يفارق الحياة بالكويت في أقل من 10 أيام، حيث أعلن الجيش في 13 كانون الثاني مقتل جندي بـ"حادث سير غير مرتبط بأعمال قتالية" بالقرب من معسكر "بويرنغ" خلال تنقل روتيني.
المصدر:
وكالات
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