عربي-دولي

وفد ليبي في دمشق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-01-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-786663-637469021155371595.jpg
Doc-P-786663-637469021155371595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في اتحاد طلبة ليبيا هانيبال محمد الصغير أن وفدا ليبيا وصل إلى دمشق برئاسة عبد السلام الرقيعي الذي سيتسلم مهام القائم بأعمال سفارة بلاده في سوريا.

وقال الصغير إن الرقيعي سيقوم بتلك المهام "حتى إشعار آخر، ولحين إعلان حكومة الوحدة الوطنية" التي قال الصغير إنها ستستأنف أعمالها من مدينة سرت حسب مصادر خاصة.

وأوضح الصغير أن الوفد الذي يرافق الرقيعي يتألف من السكرتير الأول أحمد علي كيلاني، والسكرتير الثاني خلف الله المهدي مفتاح، وأشار إلى أن "استمرار هذه الشخصيات من عدمها، هو شأن خاص بوزارة الخارجية القادمة".

وقال الصغير إن "انطلاق الوفد هو مطلب شعبي، فالليبيون اليوم بكل أطيافهم يؤمنون بأهمية العلاقة مع سوريا".

وأضاف أن "الأطراف الليبية في لجنة الحوار التي تعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر أن العلاقة مع سوريا يجب أن تعود لأن العلاقة بين البلدين علاقة أخوة، وانتماء".

وأشار إلى أن الحكومة المرتقبة ستشهد لأول مرة منذ عقد مشاركة لأنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

يذكر أن السفارة الليبية في دمشق افتتحت في آذار الماضي بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين (وزير الخارجية السورية حاليا) فيصل المقداد.

وحضر حفل الافتتاح وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج الذي قال في حينه إن "التمثيل الدبلوماسي الليبي في سوريا سيكون على أعلى مستوى" وأضاف أنه سيتم "تعيين سفير في القريب العاجل"
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-01-22
11:00 | 2021-01-22
10:45 | 2021-01-22
10:30 | 2021-01-22
10:20 | 2021-01-22
09:58 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website