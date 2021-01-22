أول زيارة علنية من نوعها.. نتنياهو إلى الإمارات والبحرين في هذا الموعد

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن تحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعدا لزيارة الإمارات والبحرين، في أول زيارة علنية من نوعها لدول الخليج.

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء أمس الخميس، بأن نتنياهو سيزور كلا من الإمارات والبحرين في الفترة بين 9-11 من شهر شباط المقبل، وتستمر مدة ثلاثة أيام.

وأكد الموقع أن نتنياهو من المفترض أن يصل إلى أبوظبي في التاسع من شباط المقبل، في زيارة سياسية، حيث يلتقي بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ثم يزور إمارة دبي لعقد سلسلة لقاءات اقتصادية، فيما يزور البحرين في اليوم الثالث.

وأشار الموقع العبري إلى أن نتنياهو سيقوم بزيارة خاطفة إلى المنامة، حيث سيجتمع بعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تنتظر الموافقة الرسمية والنهائية من الطرفين، الإماراتي والبحريني.

وأوضح الموقع أن هناك إمكانية لتأجيل الزيارة إذا ما قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد الإغلاق الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي تلك الحالة ستكون الثالثة من نوعها، حيث سبق وتأجلت زيارة لنتنياهو إلى الإمارات والبحرين، بعدما تم تحديد موعدين رسميين.

يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول الماضي، في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.