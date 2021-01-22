عربي-دولي

أول زيارة علنية من نوعها.. نتنياهو إلى الإمارات والبحرين في هذا الموعد

Lebanon 24
22-01-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-786676-637469044851822713.jpg
Doc-P-786676-637469044851822713.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن تحديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعدا لزيارة الإمارات والبحرين، في أول زيارة علنية من نوعها لدول الخليج.

 

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء أمس الخميس، بأن نتنياهو سيزور كلا من الإمارات والبحرين في الفترة بين 9-11 من شهر شباط المقبل، وتستمر مدة ثلاثة أيام.

 

وأكد الموقع أن نتنياهو من المفترض أن يصل إلى أبوظبي في التاسع من شباط المقبل، في زيارة سياسية، حيث يلتقي بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، ثم يزور إمارة دبي لعقد سلسلة لقاءات اقتصادية، فيما يزور البحرين في اليوم الثالث.

 

وأشار الموقع العبري إلى أن نتنياهو سيقوم بزيارة خاطفة إلى المنامة، حيث سيجتمع بعاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، لافتا إلى أن هذه الزيارة تنتظر الموافقة الرسمية والنهائية من الطرفين، الإماراتي والبحريني.

 

وأوضح الموقع أن هناك إمكانية لتأجيل الزيارة إذا ما قررت الحكومة الإسرائيلية تمديد الإغلاق الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي تلك الحالة ستكون الثالثة من نوعها، حيث سبق وتأجلت زيارة لنتنياهو إلى الإمارات والبحرين، بعدما تم تحديد موعدين رسميين.

 

يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول الماضي، في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-01-22
12:30 | 2021-01-22
12:02 | 2021-01-22
12:00 | 2021-01-22
11:45 | 2021-01-22
11:30 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website