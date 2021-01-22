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بومبيو ينشر تغريدة غريبة.. ما سر هذا الرقم؟

Lebanon 24
22-01-2021 | 11:30
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أثارت تغريدة غريبة لوزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، العديد من التكهنات. فبرقم "1383 يوما" نشر بومبيو مساء أمس تغريدته، من دون إضافة أي تعليق.

 

 

إلا أنه بعد فك الشيفرة، تبين أن الوزير المغادر يعد العدة للانتخابات المقبلة، فالرقم ليس أكثر من عد تنازلي للأيام المتبقية حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

 

أول يوم عمل لبايدن

وتزامنت تلك التغريدة مع أول يوم عمل كامل للرئيس جو بايدن في منصبه الجديد، خلفا لدونالد ترامب الذي كان بومبيو أقرب المقربين له.

 

وفي السياق، أشارت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، إلى أن بومبيو الذي يُعتبر مرشحًا محتملاً للرئاسة، تعرض مرارا لانتقادات بسبب استخدامه منصبه السابق وحسابه الرسمي على تويتر للإدلاء بتصريحات ومواقف سياسية شخصية، لا سيما في أيامه الأخيرة في المنصب.

 

المصدر: العربية
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