عربي-دولي

أسوأ تفش منذ آذار: شبح ووهان يرعب الصين.. ما علاقة مصنع اللحوم؟

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-786683-637469062703609350.PNG
Doc-P-786683-637469062703609350.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأت بكين إجراء فحوصات واسعة النطاق لفيروس كورونا في بعض المناطق اليوم الجمعة، وذلك في وقت تواجه فيه الصين أسوأ تفش لمرض كوفيد-19 منذ آذار الماضي.

 

في التفاصيل، سجل البر الرئيسي للصين تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 اليوم الجمعة، بعدما رصدت السلطات 103 حالات مقارنة مع 144 أمس، وكانت 94 من الإصابات الجديدة حالات محلية.

 

كما بدأت بعض مناطق العاصمة بكين فحوصات جماعية لمرض كوفيد-19 في أعقاب تسجيل حالات إصابة جديدة على مدى 3 أيام متعاقبة. وبدأت شنغهاي فحص كافة الأطقم الطبية في المستشفيات أمس الخميس بعد إصابة اثنين من العاملين بالمرض.

 

ما علاقة مصنع اللحوم؟

بدورهم، أفاد مسؤولون محليون في بيان بأن كافة الإصابات المحلية والحالات التي لم تظهر عليها أعراض تقريبا في هاربين عاصمة هيلونغجيانغ كانت مرتبطة بمصنع للحوم المصنعة تملكه مجموعة سي. بي جروب التايلاندية للصناعات الزراعية ومنطقة تنمية محلية.

 

ومن المعتقد أن هذه هي أول بؤرة إصابة بالمرض في مصنع للحوم بالصين، على الرغم من أن هذه المصانع تعد من مناطق تفشي الفيروس في بقية أنحاء العالم.

 

انتشار سريع

إلى ذلك، يخضع عشرات الملايين لبعض إجراءات العزل العام في مدن شمال الصين وسط مخاوف من انتشار سريع لحالات عدوى غير مسجلة خلال عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد أسابيع قليلة.

 

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88804 حالات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2021-01-22
12:30 | 2021-01-22
12:02 | 2021-01-22
11:45 | 2021-01-22
11:30 | 2021-01-22
11:00 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website