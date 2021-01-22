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العثور على جثة كاهن مفقود منذ الثلاثاء في بوركينا فاسو

Lebanon 24
22-01-2021 | 09:58
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عثر على كاهن مفقود منذ الثلاثاء في بوركينا فاسو ميتا امس في غابة في جنوب، في مؤشر جديد إلى تدهور الوضع الأمني في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، بحسب ما افادت "وكالة فرانس برس".

و أعلن المونسنيور لوكاس كالفا سانو أسقف بانفورا كبرى مدن منطقة كاسكاديس في جنوب غرب بوركينا فاسو في بيان، "بألم عميق العثور على جثة الأب رودريغ في 21 كانون الثاني في غابة توموسيني على بعد حوالي عشرين كيلومترا عن بانفورا".

وما زالت ملابسات خطف وموت الكاهن من أبرشية سيدة سوباغانييدوغو غير واضحة.
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