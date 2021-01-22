مقتل عائلة وجرح 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على حماة

أعلنت وكالة "سانا" أن "العدوان الإسرائيلي الجوي الذي استهدف محافظة حماة فجر اليوم، أسفر عن مقتل عائلة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة".