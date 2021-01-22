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إحباط هجوم إرهابي في روسيا واعتقال المُخطّط

Lebanon 24
22-01-2021 | 12:30
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أحبطت قوات الأمن الفدرالي الروسي، هجوماً إرهابياً، وتمكنت من اعتقال أحد الأشخاص "المتشدّدين" الذي كان يعد لتنفيذه في جمهورية بشكيريا الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي، قوله في بيان، اليوم الجمعة: "اعتقل مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يستعد لتنفيذ هجوم مسلح ضدّ ضباط إنفاذ القانون".

وضبطت الوحدات الأمنية قطعة سلاح ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ.

وذكر البيان أنّ المراسلات التي تم اكتشافها في هاتف المعتقل تظهر أنه تلقى التعليمات اللازمة لصنع القنبلة من "تنظيم هيئة تحرير الشام" في سوريا.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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