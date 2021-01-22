عربي-دولي

مصر.. قتيل و3 جرحى بتفجير تبناه "داعش" في سيناء

Lebanon 24
22-01-2021 | 14:00
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قال مسؤولون طبيون وأمنيون مصريون في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إنّ  تنظيم "داعش" فجّر قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن المصرية وإصابة 3 آخرين.
 
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين - الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم - قولهم إنّ "الانفجار الذي وقع فجر الخميس، هو نتيجة عبوة ناسفة استهدفت عربة مصفحة كانت تنقل قوات في دورية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، في بلدة الشيخ زويد".

ونشر التنظيم بياناً على موقع إلكتروني مرتبط بالمتشددين أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: روسيا اليوم
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