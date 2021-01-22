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عربي-دولي
ظريف: طهران مستعدة للحوار مع دول الخليج
Lebanon 24
22-01-2021
|
13:30
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن استعداد طهرا للحوار مع دول الخليج استجابة لدعوة دولة قطر أو دعوة سابقة من دولة الكويت.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن ظريف قوله في حديث للتلفزيون الإيراني: "مددنا دوماً يد الصداقة إلى دول الخليج، لأنّ هذه المنطقة ملك لكافة دولها وضمان أمنها لصالح الجميع، وزعزعة أمن المنطقة لا يخدم سوى فئة خاصة"، مشدداً على أنّ "ردنا كان إيجابياً على دعوة الكويت للحوار مع دول الخليج في زمن أمير الكويت الراحل، لكن بقية الدول فضلت أن تصبر بسبب مجيء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب".
واعتبر أنّ "دول الخليج خسرت فرصة 4 سنوات للحوار مع إيران والآن ذهب ترامب وبقينا نحن ودول الخليج"، مضيفاً: "على دول الخليج أن تدرك أنها باقية إلى جانب إيران والرؤساء الأميركيون يتغيرون".
المصدر:
روسيا اليوم
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