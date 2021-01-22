هل عاد "داعش"؟

لفتت مصادر مطلعة إلى أن تنظيم "داعش" الذي نفذ اكثر من ٤ هجمات في المرحلة الماضية بين البادية السورية وحمص وجرف الصخر وبغداد، عاد لينشط بشكل واضح في العراق وسوريا.واشارت المصادر الى ان نشاطه ليس سريعا لكنه لافت، ولا يمكن الحديث عن عودة العمليات الانتحارية بهذه السرعة، بل يجب انتظار التطورات وكيف ستتعامل السلطات مع الامر.وقالت المصادر ان التنظيم يتلقى في سوريا تحديدا ضربات قاصمة عسكرية وامنية من قبل الجيش السوري وحلفائه وبمساندة واضحة من الطيران الروسي الذي ينفذ غارات عدة يوميا ضد مواقع للتنظيم في البادية.