"التحالف في اليمن": إحباط عمليتَيْن إرهابيتين لـ"الحوثيين"

أعلن التحالف العربي في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تنفيذهما، اليوم الجمعة، موضحاً أنّه "تم إعتراض وتدمير زورق "حوثي" مفخخ جنوب البحر الأحمر، وتدمير طائرة "حوثية" مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، صباحاً".

وقبل أسبوع أعلن "التحالف" أيضاً اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل "الحوثيين" ونبه في حينه إلى أنّ "الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية"، مشدداً على "استمرار انتهاك "الحوثيين" للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم".



