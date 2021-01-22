عربي-دولي

"التحالف في اليمن": إحباط عمليتَيْن إرهابيتين لـ"الحوثيين"

Lebanon 24
22-01-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-786743-637469168239137579.jpg
Doc-P-786743-637469168239137579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن التحالف العربي في اليمن إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تنفيذهما، اليوم الجمعة، موضحاً أنّه "تم إعتراض وتدمير زورق "حوثي" مفخخ جنوب البحر الأحمر، وتدمير طائرة "حوثية" مفخخة كانت متجهة نحو السعودية، صباحاً".
 
وقبل أسبوع أعلن "التحالف" أيضاً اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل "الحوثيين" ونبه في حينه إلى أنّ "الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية"، مشدداً على "استمرار انتهاك "الحوثيين" للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم".

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2021-01-22
14:00 | 2021-01-22
13:30 | 2021-01-22
13:00 | 2021-01-22
12:30 | 2021-01-22
12:02 | 2021-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website