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عربي-دولي
أردوغان لـ"إرهابيي سنجار": قد نأتي على حين غرّة!
Lebanon 24
22-01-2021
|
15:30
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده قد تتدخل بنفسها من أجل إخراج مسلحّي منظمة "بي كا كا" اتي تصنّفها أنقرة بأنّها "إرهابية" من قضاء سنجار شمالي العراق.
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وقال أردوغان: "لدي عبارة أقولها دائماً: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة"، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة لطرد المسلحين من سنجار.
وفي سياق آخر، أكّد أردوغان "عدم إجراء أي انتخابات مبكرة، وأنها ستكون في موعدها المحدد في حزيران 2023".
وحول لقاح فيروس "كورونا"، أشار إلى أنّ الدفعة الثانية ستصل من الصين نهاية الأسبوع على الأرجح.
المصدر: الأناضول
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