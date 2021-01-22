انفجار في محطة للبتروكيماويات شمال شرقي إيران

أفاد التلفزيون الإيراني بأنّ انفجاراً وقع في محطة "بجنورد" للبتروكيماويات شمال شرقي إيران، مبيناً أنّ الانفجار وقع في أنابيب بخار الماء ولا يوجد أي تسرب لغاز "الأمونياك".وأكّد أنّ البخار الناجم عن الانفجار بسبب تصاعد بخار الماء الأبيض وليس غاز "الأمونياك"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم".وأوضح مدير العلاقات العامة في محطة البتروكيماويات أنّ قطع ووصل الغاز بشكل متواصل عن المحطة أدّى إلى انفجار أنابيب الماء قرب خزان الأمونياك، معلناً أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات.يذكر أن "الأمونياك" هو غاز النشادر هو غاز قلوي لا لون له، هو أخف من الهواء ويمكن استنشاقه إذا كان مخففاً بشكل كبير في الهواء، ولكنه قد يؤدي إلى الاختناق والموت إذا كان مركزاً.