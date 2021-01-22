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عربي-دولي
الكرملين: نرحّب باقتراح إدارة بايدن تمديد معاهدة "ستارت الجديدة"
Lebanon 24
22-01-2021
|
17:30
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رحّبت موسكو بإعلان إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، سعيها إلى تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" التي تنقضي فترة سريانها في شباط المقبل، وأشارت الرئاسة الروسية "الكرملين" إلى "ضرورة الاطلاع على تفاصيل عرض واشنطن".
وبحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد جدد المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف للصحافيين، اليوم الجمعة، "رغبة موسكو الثابتة في الحفاظ على المعاهدة المبرمة مع واشنطن في عام 2010"، مشيراً إلى أن "وجود إرادة سياسية لدى إدارة الرئيس الأميركي الجديد لتمديد الاتفاقية المتعلقة بالحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية يمثل أمراً ترحب به روسيا".
وتابع بيسكوف: "تؤيد روسيا الحفاظ على "ستارت الجديدة" (ستارت-3) وتمديد هذه المعاهدة بهدف توفير وقت للتفاوض عليها، لكن كل شيء يتوقف الآن على تفاصيل هذا العرض الذي لا استطيع الآن التعليق عليه".
وأوضح: "حتى الآن، تم طرح شروط محددة لتمديد المعاهدة، وكان بعضها غير مقبول إطلاقاً بالنسبة لنا، ولذلك دعونا نطلع أولا على ما يقترحه الأميركيون ثم سنصدر تعليقات".
وذكر المتحدث بامس "الكرملين" أنّه "ليس على دراية بشأن ما إذا كانت واشنطن سلمت إلى موسكو عبر سفارتها اقتراحاتها بشأن تمديد المعاهدة".
وشدد بيسكوف على "ضرورة أن تراعي روسيا والولايات المتحدة مباعث قلق إحداهما الأخرى خلال التفاوض بشأن المعاهدة".
وتأتي هذه التصريحات تعليقاً على إعلان البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستعرض على روسيا تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" لمدة 5 سنوات.
وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن تركت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من جانب واحد معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "السماء المفتوحة".
المصدر:
روسيا اليوم
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