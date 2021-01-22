إحدى أعضاء الكونغرس تتقدّم بدعوى لعزل بايدن!

تقدّمت عضو الكونغرس الأميركي "الجمهورية"، مارجوري تايلور غرين، بدعوى تطلب فيها عزل الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، تتهمه وعائلته بارتكاب جرائم فساد.





واعتبرت غرين أن "بايدن غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما". وقالت غرين في تغريدة عبر "تويتر": "لقد قدمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور".واعتبرت غرين أن "بايدن غير لائق لتولي منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما".

كما هاجمت حفل تنصيب بايدن، قائلة: "بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندي.. قيل للناس ألا يشاركوا ورفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف".