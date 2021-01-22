عربي-دولي

البانيا تطرد دبلوماسياً روسياً بسبب مخالفته إجراءات مكافحة "كورونا"

Lebanon 24
22-01-2021 | 21:30
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أعلنت وزارة الخارجية الألبانية في بيان الخميس أنها تعتبر دبلوماسيا روسيا شخصا غير مرغوب فيه لانتهاكه الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن عليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقال البيان أن مسؤولي الوزارة اتصلوا مرارا بالسفير الروسي في تيرانا ميخائيل أفاناسييف للتعبير عن قلقهم بشأن الخرق المستمر لإجراءات مكافحة كوفيد من قبل الدبلوماسي أليكسي كريفوشيف.

وأضافت الخارجية "خلافا للوعود، واصل الدبلوماسي انتهاك تدابير الحماية ضد الوباء (...) التي لا يمكن تبريرها والتسامح معها"، مشيرة إلى أنه "سيتعين على أليكسي كريفوشيف  مغادرة البلاد خلال 72 ساعة". 

وأكدت أن "الحكومة الألبانية تتمنى تعزيز العلاقات الودية مع الاتحاد الروسي وتأسف لتقويض حسن النية للجانبين بسبب تصرفات فردية متكررة لموظفين دبلوماسيين روس في تيرانا ينتهكون التدابير (...) الهادفة إلى حماية السكان ضد كوفيد-19".

ورفضت وزارة الخارجية الألبانية الكشف عن تفاصيل مخالفة الدبلوماسي الروسي للإجراءات في تيرانا.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن تتقبل روسيا بتفهم  هذا "القرار الذي فرض" في فترة من "الأوقات العصيبة على العالم بأسره".

واضاف البيان ان هذا الاجراء كان "ضروريا لضمان حماية صحة وسلامة جميع المواطنين الألبان وغير الألبان" في اراضي ألبانيا. 

وكانت ألبانيا طردت في آذار 2018  دبلوماسيين روسيين بسبب قيامهما ب"أنشطة لا تتناسب مع وضعهما الدبلوماسي". 
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