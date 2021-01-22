البرازيل تنتظر وصول مليوني جرعة اللقاحات المضادة لكورونا من الهند

أعلنت الحكومة البرازيلية الخميس أنها ستتلقى الجمعة مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد البريطاني المصنوع في الهند، ما سيتيح لها تسريع حملة التطعيم ضد كوفيد-19.



وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب "من المقرر أن تصل مليوني جرعة من أسترازينيكا إلى البرازيل في وقت متأخر الجمعة".



وفي بادئ الأمر، كان مقررا وصول هذه الجرعات إلى البرازيل الأسبوع الماضي. ونسب الرئيس جاير بولسونارو التأخير إلى "الضغط السياسي" الذي تتعرض له حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من اجل إعطاء الأولوية لحملة التطعيم في بلاده.



والبرازيل التي يبلغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، هي ثاني أكثر دول العالم تأثرا بالجائحة بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها اكثر من 214 الف وفاة.



وكانت الحكومة البرازيلية تُعوّل على هذا اللقاح الذي طوره المختبر البريطاني استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، لإطلاق حملة التطعيم في البلاد.



لكنها اضطرت في نهاية المطاف الى الاكتفاء بستة ملايين جرعة من لقاح كورونافاك الذي طوره المختبر الصيني سينوفاك بالتعاون مع معهد بوتانتان في ساو باولو. وهذا اللقاح يروج له حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا خصم بولسونارو المحتمل في انتخابات 2022.