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عربي-دولي
بايدن: "كورونا" سيسفر عن أكثر من 600 الف وفاة في أميركا
Lebanon 24
22-01-2021
|
22:56
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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى أن وباء "كورونا سيسفر عن أكثر من 600 الف وفاة في الولايات المتحدة.
وقال بايدن :"العدد الآن 400 الف وفاة، ويتوقع أن يتجاوز 600 الف الى حد بعيد، هناك عائلات جائعة، قبل ان يوقع سلسلة قرارات تهدف الى مكافحة الازمة الغذائية التي تطاول ملايين الأميركيين، علينا أن نتحرك".
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