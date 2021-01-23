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ترامب في أوّل تصريح بعد مغادرته البيت الأبيض: "سنفعل شيئاً ما"!

Lebanon 24
23-01-2021 | 08:00
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ألمح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى أنّه يخطط لـ"شيء ما" في المرحلة المقبلة من حياته، وذلك في أوّل تصريح له بعد مغادرته البيت الأبيض وتنصيف خلفه جو بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة الأميركية. 
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن إكزامينز"، فقد قال ترامب خلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الغولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، رداً على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: "سنفعل شيئاً ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك".

وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، بدون تقديم مزيد من التوضيحات. 

ووصل ترامب إلى فلوريدا، يوم الأربعاء، حيث أقام في ممتلكات خاصة له، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن.
 
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، كما أن يعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علماً أن فريقاً صغيراً يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.
 
 
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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