اتصال بين بايدن وترودو.. واتفاق على لقاء قريب

أفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بأنّه اتفق والرئيس الأميركي جو بايدن، على الاجتماع الشهر المقبل، عقب اتصال هاتفي تعهّدا فيه بتوحيد الجهود لمكافحة "كوفيد-19" بأميركا الشمالية.



وقال مكتب ترودو في بيان إن الزعيمين "اعترفا بأن الأولوية الأساسية للبلدين هي إنهاء جائحة "كوفيد-19" العالمية". كما ناقشا التعاون في مجال اللقاحات.

من جهته قال مصدر بالحكومة الكندية طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموقف، إنّه ليس من الواضح ما إذا كان الاجتماع الشهر المقبل سيكون مباشراً أم افتراضياً، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".



ومن جانبه قال البيت الأبيض إنّ الزعيمين شدّدا على "الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الأميركية - الكندية" وناقشا التعاون على أجندة واسعة النطاق، بما في ذلك مكافحة "كوفيد-19".



