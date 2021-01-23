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روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" منذ أكثر من شهرين!

Lebanon 24
23-01-2021 | 12:00
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سجلت السلطات الصحية في روسيا لأول مرة منذ أكثر من شهرين أقلّ من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال 24 ساعة.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن رصد 20921 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 21513 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات منذ 11 تشرين الثاني عندما تم رصد 19815 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3056 حالة) والعاصمة موسكو (2668 حالة) ومقاطعتها (1121 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.2% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 559 حالة وفاة، مقابل 580 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 27779 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و698273 إصابة مؤكدة منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة و3 ملايين و109315 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 98.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (436 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 643 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي "كورونا"، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.
المصدر: روسيا اليوم
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