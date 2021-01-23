"التحالف في اليمن": اعتراض صاروخ أطلقه "الحوثيون" باتجاه الرياض

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، صاروخاً أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وأعلن "التحالف العربي في اليمن" اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقه "الحوثيون" باتجاه مدينة الرياض.

وكان "التحالف" أعلن أمس أيضاً إحباط عمليتين إرهابيتين حاول "الحوثيون" تنفيذهما، وأوضح أنّه تم اعتراض وتدمير زورق "حوثي" مفخخ جنوب البحر الأحمر، كما أشار إلى تدمير طائرة "حوثية" مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.



وقبل أسبوع، أعلن "التحالف" كذلك اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل "الحوثيين". ونبه في حينه إلى أن منطقة الحديدة "باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية"، مشدداً على "استمرار انتهاك "الحوثيين" للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم".