عربي-دولي

"التحالف في اليمن": اعتراض صاروخ أطلقه "الحوثيون" باتجاه الرياض

Lebanon 24
23-01-2021 | 11:15
A-
A+
Doc-P-786991-637469970400557368.jpg
Doc-P-786991-637469970400557368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم السبت، صاروخاً أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وأعلن "التحالف العربي في اليمن" اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقه "الحوثيون" باتجاه مدينة الرياض.
 
وكان "التحالف" أعلن أمس أيضاً إحباط عمليتين إرهابيتين حاول "الحوثيون" تنفيذهما، وأوضح أنّه تم اعتراض وتدمير زورق "حوثي" مفخخ جنوب البحر الأحمر، كما أشار إلى تدمير طائرة "حوثية" مفخخة كانت متجهة نحو السعودية.

وقبل أسبوع، أعلن "التحالف" كذلك اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل "الحوثيين". ونبه في حينه إلى أن منطقة الحديدة "باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية"، مشدداً على "استمرار انتهاك "الحوثيين" للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم".
 
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-01-23
11:45 | 2021-01-23
11:30 | 2021-01-23
11:00 | 2021-01-23
10:30 | 2021-01-23
10:00 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website