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جونسون يحذر: السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا أكثر فتكا

Lebanon 24
23-01-2021 | 11:30
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الجمعة، أن السلالة "البريطانية" من فيروس كورونا، التي تم تحديدها في أواخر العام الماضي "أكثر فتكا مما كان معروفا في السابق".

 

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "هناك بعض الأدلة على أن نوعا جديدا من فيروس كورونا اكتشف العام الماضي... قد يكون مرتبطا بالمعدل المرتفع للوفيات".

 

وبحسب البيانات المقدمة في الإحاطة، عند الإصابة بسلالة قديمة يموت حوالي 10 أشخاص من بين ألف مصاب، وعند الإصابة بالفيروس الجديد، يموت 13-14 شخصًا.

 

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني، أن لقاح "فايزر" و"أسترا زينيكا" المستخدمان في البلاد فاعلان ضد السلالة الجديدة من الفيروس.

 

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الشهر الماضي، أن بلاده رصدت سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا، بعد أقل من أسبوع من الإعلان رسميا عن سلالة تسببت في تفاقم الإصابات.

 

المصدر: سبوتنيك
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