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عربي-دولي
روحاني: التطعيم ضد "كورونا" سيبدأ في إيران الشهر المقبل
Lebanon 24
23-01-2021
|
11:45
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أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أنّ التطعيم ضدّ فيروس "كورونا" سيبدأ في البلاد في شهر شباط المقبل، مشدّداً على أنّ "استخدام اللقاحات الأجنبية أمر ضروري حتى وصول اللقاح المحلي".
وأضاف روحاني في كلمة له بجلسة المركز الوطني لمكافحة "كورونا" صباح اليوم السبت: "لقد مرّ على اكتشاف شيوع "كورونا" في البلاد ما يقرب من عام، وخلال هذه الفترة أمضى المواطنون اياماً صعبة في ظل التباعد الاجتماعي واغلاق المدن والتعليمات الصحية الاستثنائية، والمطلوب مواصلة الالتزام بهذه التعليمات حتى السيطرة على هذا المرض المعدي الذي حصد ارواح أكثر من مليوني انسان على مستوى العالم".
وبشأن توفير اللقاح الداخلي أو الأجنبي للفيروس، اشار روحاني الى "انجاز خطوات جيدة على هذا الصعيد"، موضحا ان "العام الايراني القادم الذي يبدأ في 21 آذار سيشهد انتاج 3 أنواع من اللقاح، وسيكون أحدها جاهزاً أواخر الربيع القادم"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
كما أكد أنّ "الحكومة تعمل بجدّ لتوفير اللقاح من الخارج خلال الاسابيع القادمة، وسيبدأ التلقيح في البلاد خلال شهر شباط القادم".
المصدر: إرنا
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