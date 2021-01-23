عربي-دولي

إسرائيل ترصد تفاعلات العرب على مواقع التواصل: المواقف السلبية من التطبيع إلى انخفاض

Lebanon 24
23-01-2021 | 15:00
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ذكرت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في دراسة جديدة لها، أنّ  وسائل التواصل الاجتماعي العربية شهدت انخفاضاً بنسبة 20% في المواقف السلبية تجاه التطبيع، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية، مايكل بيتون، بما وصفه بـ"التحول تمهيداً لعصر جديد في الشرق الأوسط"، مضيفاً أنّ "التغيير  في المواقف هو نتيجة الاتفاقيات الأخيرة بين إسرائيل وبعض الدول العربية".

ووجدت الدراسة أنّ "حجم الاعتراض على اتفاقيات السلام انخفض عبر الإنترنت من 94% "سلبية للغاية" في صيف 2020 إلى 75% في تشرين الثاني"، موضحةً أنّ "هذا يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدول المعنية، وخاصة الإمارات، لإظهار أهمية العلاقات التجارية والثقافية مع إسرائيل في المنطقة".

وأضافت أنّه "تم عرض أسباب مختلفة لدعم التغييرات لأولئك الذين أصبحوا أكثر إيجابية تجاه فكرة العلاقات مع إسرائيل، إذ تمحورت 75٪ من مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية، في أيلول الماضي، حول أنّ الدولة الخليجية ستعزز أمنها من خلال التطبيع".

وأشارت الدراسة الحكومية إلى أنّه "بعد مراقبة الأنشطة على الشبكات الاجتماعية، يشتبه في أنّ تكون الاعتراضات على التطبيع من حسابات وهمية وتحديداً في موقعي فايسبوك وتويتر".
المصدر: الحرة
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