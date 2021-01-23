15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
17
o
جبيل
11
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
إسرائيل ترصد تفاعلات العرب على مواقع التواصل: المواقف السلبية من التطبيع إلى انخفاض
Lebanon 24
23-01-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، في دراسة جديدة لها، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي العربية شهدت انخفاضاً بنسبة 20% في المواقف السلبية تجاه التطبيع، خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية، مايكل بيتون، بما وصفه بـ"التحول تمهيداً لعصر جديد في الشرق الأوسط"، مضيفاً أنّ "التغيير في المواقف هو نتيجة الاتفاقيات الأخيرة بين إسرائيل وبعض الدول العربية".
ووجدت الدراسة أنّ "حجم الاعتراض على اتفاقيات السلام انخفض عبر الإنترنت من 94% "سلبية للغاية" في صيف 2020 إلى 75% في تشرين الثاني"، موضحةً أنّ "هذا يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدول المعنية، وخاصة الإمارات، لإظهار أهمية العلاقات التجارية والثقافية مع إسرائيل في المنطقة".
وأضافت أنّه "تم عرض أسباب مختلفة لدعم التغييرات لأولئك الذين أصبحوا أكثر إيجابية تجاه فكرة العلاقات مع إسرائيل، إذ تمحورت 75٪ من مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي الإماراتية، في أيلول الماضي، حول أنّ الدولة الخليجية ستعزز أمنها من خلال التطبيع".
وأشارت الدراسة الحكومية إلى أنّه "بعد مراقبة الأنشطة على الشبكات الاجتماعية، يشتبه في أنّ تكون الاعتراضات على التطبيع من حسابات وهمية وتحديداً في موقعي فايسبوك وتويتر".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:48 | 2021-01-22
22/01/2021 08:48:50
Lebanon 24
Lebanon 24
السوق عائم على بحر من الدولارات.. لماذا لم يشهد سعر صرف الليرة تحسّناً؟
Lebanon 24
السوق عائم على بحر من الدولارات.. لماذا لم يشهد سعر صرف الليرة تحسّناً؟
06:47 | 2021-01-23
23/01/2021 06:47:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
Lebanon 24
هذه الأبراج سيكون الحظ حليفها في الـ2021
10:30 | 2021-01-23
23/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاربت بصمت لمدة عام: فنانة لبنانية تروي قصة انتصارها على السرطان.. وتوجه رسالة مؤثرة
Lebanon 24
حاربت بصمت لمدة عام: فنانة لبنانية تروي قصة انتصارها على السرطان.. وتوجه رسالة مؤثرة
09:00 | 2021-01-23
23/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:20 | 2021-01-23
23/01/2021 09:20:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-01-23
بايدن والأيام المئة الأولى.. ملفاتٌ مهمة وهواجس في الكونغرس
17:30 | 2021-01-23
بغداد تنفذ عمليات انتقامية ضد داعش ردا على هجوم "سوق البالة"
17:00 | 2021-01-23
قمع آلاف المتظاهرين ضد بوتين في موسكو.. واعتقال زوجة نافالني
16:30 | 2021-01-23
إنقاذ 117 مهاجراً بالبحر المتوسط في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا
16:28 | 2021-01-23
بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"
16:00 | 2021-01-23
ما الذي تستطيع أن تفعله إيران لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض؟
فيديو
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
Lebanon 24
فيروز تحضر "الكنافة".. فيديو متداول يحصد آلاف المشاهدات!
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 19:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
Lebanon 24
قصّة مؤثرة.. كلبة وفية تنتظر صاحبها أمام المستشفى لأيام! (فيديو)
15:00 | 2021-01-23
23/01/2021 19:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة.. "سامسونغ" تطلق مجموعة من أقراص التخزين الخارجية! (فيديو)
09:00 | 2021-01-23
23/01/2021 19:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact