عربي-دولي

إنقاذ 117 مهاجراً بالبحر المتوسط في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا

Lebanon 24
23-01-2021 | 16:30
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قال مسعود إبراهيم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية لـ "الحرة" اليوم السبت إن عناصر البحرية أنقذوا 117 مهاجراً في عمليتين منفصلتين يومي الخميس والجمعة الماضيين قبالة السواحل الليبية.

وأوضح إبراهيم أن "طاقم في البحرية نفذ عملية إنقاذ بالساحل الغربي يوم الجمعة وتم إنقاذ 81 مهاجراً، وجرت عملية إنقاذ أخرى يوم الخميس شمال غرب مدينة الخمس وتم إنقاذ 36 مهاجرا".

وأضاف أن "المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية ومن ثم إلى مقر شرطة الهجرة، وتمت إحالتهم إلى مركز التجميع والعودة في العاصمة الليبية".

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت الأمم المتحدة عن غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا راح ضحيته 43 شخصا على الأقل.

وفي بيان مشترك أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن "حزنها العميق" لحادث الغرق وهو الأول عام 2021.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية للإغاثة شريكة المفوضية العليا للاجئين على الأرض، قام خفر سواحل زوارة بليبيا بإنقاذ 10 أشخاص. وقدمت الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدة عاجلة لهؤلاء منها المأكل والمشرب.

وكان الزورق أبحر فجر الثلاثاء من مدينة الزاوية على بعد 50 كلم غرب طرابلس. وبحسب الأمم المتحدة قد يكون محرك الزورق تعطل بعد ساعات على الإبحار وغرق بسبب أحوال الطقس.

وقال الناجون وهم أساسا من ساحل العاج ونيجيريا وغانا وغامبيا إن جميع الضحايا من دول في غرب أفريقيا.

وقضى أكثر من 1200 مهاجر في المتوسط في 2020 انطلق معظمهم من ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وتخشى منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين من أن يكون عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم العام الماضي في المتوسط أعلى بكثير.

والمهاجرون غير القانونيين القادمون من دول عدة ينطلقون خصوصا من تونس وليبيا للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا التي تعد سواحلها الأقرب.
المصدر: الحرة
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