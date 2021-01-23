عربي-دولي

إستطلاع: أكثر من 50% من الأميركيين يؤيدون "عدم السماح" لترامب بشغل منصب عام من جديد

Lebanon 24
23-01-2021 | 13:18
A-
A+
Doc-P-787029-637470048385597296.jpg
Doc-P-787029-637470048385597296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف استطلاع رأي لـ"رويترز/ إبسوس"، أن أغلبية بسيطة من الأميركيين، تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق، دونالد ترامب، بـ"التحريض على العصيان"، ومنعه من تولي مناصب عامة.
 
ووفقا لهذا الاستطلاع، الذي تم إجراؤه يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فإن 51% من الأميركيين يعتقدون أنه "يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير".

في حين أظهر الاستطلاع أن 37% من العينات المستطلعة رأت أنه يجب "عدم إدانة ترامب"، بينما 12% أشاروا إلى أنهم "غير متأكدين" من قرار الإدانة.

وحول مستقبل ترامب السياسي، وإمكانية الترشح لمنصب عام من جديد، أكد الاستطلاع أن 55% من الأميركيين اعتبروا أنه يجب "عدم السماح" لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، فيما لفت 34% منهم إلى أنه ينبغي "السماح له" للقيام بذلك، بينما تردد 11% منهم، وأوضحوا أنهم "غير متأكدين".

وذكر الاستطلاع أن الردود على الأسئلة انقسمت بشكل "شبه كامل" على أسس حزبية، حيث أن 9 من كل 10 ديمقراطيين، رأوا أنه "يجب إدانة ترامب ومنعه من تولي المنصب مرة أخرى"، في حين وافق أقل من 2 من كل 10 جمهوريين، على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب،  فسيكون من الضروري إجراء تصويت ثان لمنعه من تولي المنصب مرة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2021-01-23
17:30 | 2021-01-23
17:00 | 2021-01-23
16:30 | 2021-01-23
16:28 | 2021-01-23
16:00 | 2021-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website