بعد إصابته بكورونا.. وفاة المذيع الأميركي الشهير لاري كينغ

تُوفي اليوم السبت المذيع الأميركي الشهير لاري كينغ عن عمر 87 عاماً، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت شركته "أورا ميديا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" ووسائل إعلام أميركية.