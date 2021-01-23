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بايدن يتخلى عن "زر ترامب الأحمر"

Lebanon 24
23-01-2021 | 16:28
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يتخذ الرئيس القادم خيارات حول كيفية تأثيث المكتب البيضاوي الا أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لم يغيّر من الأثاث الموجود في المكتب البيضاوي، باستثناء اختفاء زر واحد يرجع للرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشارت تقارير صحفية بعد تولي ترامب للرئاسة في عام 2017، إلى اعتماد الرئيس الخامس والأربعين صندوقا خشبيا صغيرا عليه زر أحمر في مكتبه بالبيت الأبيض، كان مخصصا لطلب جرعات من الكافيين.

وأشارت "الأسوشيتد برس" وقتها إلى أن "وظيفة الزر الأحمر تتمثل في طلب مشروب الكولا دايت".

وحسبما أوردت شبكة "سي بي إس"، فإن الرئيس السابق كان من عشاق الكولا، وخصوصا الدايت (الخالية من السكر) منها.

ومثّل التخلص من "زر الدايت كولا" عنصرا من أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورا له في المكتب البيضاوي وقد خلا من الصندوق المزوّد بالزر الأحمر.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد أشار في العام 2017، إلى إفراط ترامب في تناول الكولا أثناء تواجده في مكتبه بالبيت الأبيض.

وانقسم متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء "الزر الأحمر"، حيث قال فريق بأنه يرجع إلى عدم تناول بايدن للمشروبات الغازية، وهي فرضية لا تتفق مع تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قالت فيه إن بايدن خلال فترة ترشحه للرئاسة كان يتناول كميات لا بأس بها من الكولا.

وذهب فريق آخر إلى تفسير اختفاء الزر بأنه جاء رغبة من بايدن بإزاحة كافة الأشياء الشخصية المتعلقة بسلفه ترامب.

https://anbaaonline.com/news/106550
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