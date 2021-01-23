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بغداد تنفذ عمليات انتقامية ضد داعش ردا على هجوم "سوق البالة"

Lebanon 24
23-01-2021 | 17:30
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت، تنفيذ عمليات "نوعية" ضد تنظيم داعش، ردا على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف الخميس منطقة تجارية وسط بغداد وأودى بحياة 32 شخصا.

وقال الجهاز في بيان إن ثلاث عمليات نفذت في مناطق الرضوانية غربي بغداد والفلوجة والكرمة في الأنبار، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش.
 
في سياق ذي صلة قالت خلية الإعلام الأمني إن طيران التحالف الدولي قتل 7 عناصر من تنظيم داعش خلال ضربتين جويتين في سلسلة "جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك".

وأضافت في بيان نشر على صفحتها في تويتر أن الضربتين أسفرتا أيضا عن تدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل عناصر التنظيم.
 
وكان انتحاري من تنظيم داعش استهدف مجموعة من المتسوقين في بغداد، قبل أن يفجر انتحاري ثان نفسه عندما تجمع حشد لمساعدة الجرحى، مما تسبب بمقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين. 

ووقع الاعتداءان في سوق البالة في ساحة الطيران التي غالبا ما تعج بالمارة والتي شهدت قبل ثلاث سنوات تفجيرا انتحاريا أوقع 31 قتيلا. 

وكما في 2018، حصل الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف.

واستخدم تنظيم داعش، الذي سيطر لسنوات على أجزاء واسعة من العراق، هذا الأسلوب في مناطق عدة. ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم نهاية 2017 بعد معارك دامية. لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.
المصدر: الحرة
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