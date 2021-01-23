بغداد تنفذ عمليات انتقامية ضد داعش ردا على هجوم "سوق البالة"

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، السبت، تنفيذ عمليات "نوعية" ضد تنظيم داعش، ردا على الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف الخميس منطقة تجارية وسط بغداد وأودى بحياة 32 شخصا.



وقال الجهاز في بيان إن ثلاث عمليات نفذت في مناطق الرضوانية غربي بغداد والفلوجة والكرمة في الأنبار، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش.

في سياق ذي صلة قالت خلية الإعلام الأمني إن طيران التحالف الدولي قتل 7 عناصر من تنظيم داعش خلال ضربتين جويتين في سلسلة "جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك".



وأضافت في بيان نشر على صفحتها في تويتر أن الضربتين أسفرتا أيضا عن تدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل عناصر التنظيم.