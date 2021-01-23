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أمير قطر يستقبل وزيري داخلية عمان والأردن

Lebanon 24
23-01-2021 | 20:30
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، وزيري الداخلية في سلطنة عمان ومملكة الأردن.

والتقى أمير قطر الوزيران كلا على حدة، بمناسبة زيارتهما للبلاد من أجل المشاركة في حضور حفل تخرج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
 
وكان أمير قطر حضر حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية معهد تدريب الشرطة بمنطقة السيلية صباح اليوم.

وعلق على تلك المناسبة قائلا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "نبارك للدفعة الجديدة من أبنائنا خريجي كلية الشرطة، متمنين لهم التوفيق في خدمة وطننا والحفاظ على أمنه واستقراره".

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